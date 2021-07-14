Двоим жителям Кировского района грозит по 20 лет тюрьмы за убийство собутыльника

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Двое кировчан жестоко расправились со своим приятелем в июле прошлого года в поселке Назия. Тело убитого они закопали в лесу.

Стали известны обстоятельства жестокого преступления, совершенного двумя мужчинами из Кировского района. В ходе застолья в гараже в поселке Назия между ними и их приятелем возник конфликт, который привел к убийству последнего. Тело покойного ныне задержанные вывезли в лес и закопали.

Подсудимым уже вынесли обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«В ходе совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применили в отношении потерпевшего насилие, опасное для жизни, затем вывезли его в лесной массив, продолжили применять в отношении него насилие, от чего наступила смерть потерпевшего», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Вам будет интересно
Двоим жителям Кировского района грозит по 20 лет тюрьмы за убийство собутыльника убийство, тюрьма, прокуратура, Назия, Ленобласть, Кировский район
Суд оставил блогера Юрия Хованского под стражей
Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу об избрании меры пресечения Юрию Хованскому. Видеоблогер останется под стражей до 8 августа. Об...
14.07.2021 35
Автор