Двоим жителям Кировского района грозит по 20 лет тюрьмы за убийство собутыльника

Двое кировчан жестоко расправились со своим приятелем в июле прошлого года в поселке Назия. Тело убитого они закопали в лесу.

Стали известны обстоятельства жестокого преступления, совершенного двумя мужчинами из Кировского района. В ходе застолья в гараже в поселке Назия между ними и их приятелем возник конфликт, который привел к убийству последнего. Тело покойного ныне задержанные вывезли в лес и закопали.

Подсудимым уже вынесли обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«В ходе совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применили в отношении потерпевшего насилие, опасное для жизни, затем вывезли его в лесной массив, продолжили применять в отношении него насилие, от чего наступила смерть потерпевшего», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.