Двоим жителям Кировского района грозит по 20 лет тюрьмы за убийство собутыльника

Двое кировчан жестоко расправились со своим приятелем в июле прошлого года в поселке Назия. Тело убитого они закопали в лесу.
Стали известны обстоятельства жестокого преступления, совершенного двумя мужчинами из Кировского района. В ходе застолья в гараже в поселке Назия между ними и их приятелем возник конфликт, который привел к убийству последнего. Тело покойного ныне задержанные вывезли в лес и закопали.
Подсудимым уже вынесли обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
«В ходе совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применили в отношении потерпевшего насилие, опасное для жизни, затем вывезли его в лесной массив, продолжили применять в отношении него насилие, от чего наступила смерть потерпевшего», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
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