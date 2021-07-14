В Приозерском районе на месте пустыря появится новый сквер с прогулочной зоной

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мичуринском поселении собираются благоустроить сквер с зеленой зоной и общественным пространством.

Новый сквер на улице Первомайская в поселке появится уже в этом году. Однако окончательный вариант общественного пространства будет реализован к 2022 году. Будущий парк оборудуют прогулочной зоной, освещением, клумбами и архитектурными объектами.

К 2022 году на улице Советской появится скейт-площадка. Место под нее, а также парковку и освещение подготовят уже к концу лета 2021 года. Завершающие работы на объекте пройдут в следующем году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, на обустройство сквера выделят порядка 6 млн рублей.