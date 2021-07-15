Местные жители поговаривают об отравлении.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появились фотографии, на которых запечатлены массово погибшие голуби.

По словам автора поста они погибли от жары, но петербуржцы подозревают, что птиц отравили.

Остается надеяться, что в ситуации заберется Росприроднадзор.