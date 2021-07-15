Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге — фото

Автор: Александр Селиванов
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Местные жители поговаривают об отравлении.

Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Массовая гибель голубей произошла в Санкт-Петербурге - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, голубиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появились фотографии, на которых запечатлены массово погибшие голуби.

По словам автора поста они погибли от жары, но петербуржцы подозревают, что птиц отравили.

Остается надеяться, что в ситуации заберется Росприроднадзор.

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14.07.2021 122
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