Местные жители поговаривают об отравлении.
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появились фотографии, на которых запечатлены массово погибшие голуби.
По словам автора поста они погибли от жары, но петербуржцы подозревают, что птиц отравили.
Остается надеяться, что в ситуации заберется Росприроднадзор.
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14.07.2021 122