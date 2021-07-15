Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников

С середины августа часть московских работодателей смогут отстранять невакцинированных сотрудников без сохранения заработной платы.

С 15 августа работодатели из ряда сфер в столице будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если те не желают прививаться от коронавируса или не подтверждают медицинские противопоказания документами.

Вернуться на работу непривитые смогут после прохождения вакцинации или после окончания пандемии COVID-19. Роструд направил письмо в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», объяснив механизм отстранения таких сотрудников от работы.

По данным «Известий», такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе России. Отстранение грозит работникам не только в случаях, перечисленных в кодексе или ФЗ, другие нормативно-правовые акты также могут стать обоснованием.

В ведомстве указывают на нарушения положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», в котором говорится, что отказ от профилактических прививок может стать причиной непринятия на работу или для отстранения, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекциями.

При этом вакцинация от коронавируса уже была внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Из-за этого работодатель может отстранить сотрудников без сохранения зарплаты, даже трудящихся на удаленке.

Роструд связывает дату отстранения со сроками проведения вакцинации в регионе. Если Москва первой ввела обязательную вакцинацию 60% сотрудников торговли, общепита и других сфер, то к середине августа работников следует привить вторым компонентом.

Отстранение от работы из-за отказа от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, уточнили в Роструде.

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Также ведомство добавило, что компания должна запросить у непривитых письменный отказ и оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы.