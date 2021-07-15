Россия возобновит авиарейсы в Чехию и Францию с 24 июля

Перелеты будут осуществляться между столицами стран с частотой четыре авиарейса в неделю.

Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией с 24 июля нынешнего года. Об этом в среду, 14 июля, проинформировал российский оперштаб по борьбе с пандемией ковида.

Как стало известно, авиарейсы будут осуществляться между столицами стран с частотой четыре рейса в неделю.

— С 24 июля нынешнего года возобновится регулярное авиасообщение с Францией по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца (четыре рейса в неделю), Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца (два рейса в неделю). Помимо того, возобновятся полеты в Чехию по маршруту Москва – Прага, (четыре рейса в неделю), — сказано в сообщении.

Вам будет интересно Турция возмущена открытием границ с Египтом для россиян В Турции возмущены возможным открытием египетских курортов для российских туристов. По прогнозам, открытие Египта приведет Турцию к потере сотен тысяч... 09.07.2021 1803

Помимо того, с 24 июля Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Хорватию, Эфиопию и Ливан.