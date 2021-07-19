Тренера по тхэквондо в Петербурге обвинили в домогательствах к 15-летней ученице

Мать 15-летней девочки, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга обратилась в отделение полиции и рассказала, что тренер по тхэквондо домогался до ее дочери.

По словам женщины, в период с июня по август 2020 года тренер совершал развратные действия в спортивном зале и автомобиле.

«Да, эта девочка занималась у меня какое-то время. Она тренировалась у меня около четырех недель. Общаясь с ее личным тренером, знаю, что у девочки много проблем в плане головы, большое количество времени она посвящает психологу, много тараканов, всяких сбоев в голове», рассказал тренер изданию 78.ru

По словам тренера, он не понимает, что от него хотят.

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