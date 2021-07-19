В Гатчинском районе многодетная семья переехала из аварийного дома в новую квартиру

Многодетная семья Ануфриевых из Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленобласти получила ключи от новой квартиры. До этого семья проживала в аварийном доме.

Новое жилье семья получила в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 2019-2025 годах».

В рамках программы в Гатчинском районе планируют расселить 119 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года. Сегодня расселено уже 40 домов, новое жилье получили 512 человек.

Всего в Ленобласти до конца года в новые квартиры переедут около 2 тысяч жителей аварийных домов. Часть жилья для будет приобретена на вторичном рынке, а остальные квартиры жители Ленобласти получат в шести новых многоквартирных домах. Их строительство идет по графику и завершится в этом году.