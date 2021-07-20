Фото: в Кудрово мопедист влетел в бок легковушки

Во Всеволожском районе произошло ДТП. Водитель белой «Шкоды» во время поворота не заметил приближающийся мопед.

Кадры с места происшествия разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 20 июля.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как отмечает очевидец, белая «Шкода Рапид» собиралась повернуть на перекрестке, однако на первой полосе дороги в этот момент ехал мопедист, который не успел среагировать на резкий маневр легковушки.

Как итог, боковая часть «Шкоды» вся во вмятинах, а мопед, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Состояние водителя мопеда пока неизвестно. На момент публикации на месте работали экстренные службы