В Тосненскую районную больницу поступили 13 новых автомобилей

Автопарк Тосненской районной больницы пополнился 13 новыми автомобилями.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» были закуплены семь автомобилей неотложной медицинской помощи: три для Тосненской поликлиники, два для поликлиники в Никольском и по одному в Любанскую и Ульяновскую поликлиники.

Также приобретены шесть машин для оказания амбулаторной помощи врачами и фельдшерами службы «Доктор на дом».

Фото: instagram.com/klementev__ag

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти вовсю работают над обновлением автопарка — в регионе уже нет «скорых» — старше пяти лет. Сейчас регион приобретет автомобили скорой помощи за 180 млн рублей: 31 машину скорой помощи стоимостью около 5 млн 450 тыс. рублей и два реанимобиля за 5 млн 550 тыс. рублей каждый.