После прорыва трубы с кипятком в Петербурге местные жители жалуются на разбитые окна домов

В результате коммунальной аварии в Петербурге пострадал не только автомобиль, оказавшийся в эпицентре ЧП. Сообщается о госпитализации пассажирки покорёженного авто, а жильцы соседних домов показали разбитые окна.

Пассажирку красной легковушки, оказавшейся рядом с тепломагистралью на Белградской улице, увезли в больницу. Однако точный диагноз медики не называют. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Также стало известно, что некоторым жителям соседних домов камни, вылетевшие с огромной скоростью, разбило окна.

Местный житель, у которого в квартире разбило окна, отметил, что коммунальщики проводят ремонт на данном участке каждый год.

О прорыве горячей воды на отрезке Белградской улице в Петербурге мы писали ранее. В тот момент на дороге находился легковой автомобиль, половину которого буквально раскурочило от кипятка и камней.