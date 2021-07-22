28 кандидатов подали в Леноблизбирком документы о выдвижении на выборы в Госдуму

По данным на 22 июля, в трех одномандатных избирательных округах Ленинградской области баллотируются 28 кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Подача документов завершается 23 июля 2021 года.

Во Всеволожском одномандатном избирательном округе №111 баллотируются следующие кандидаты в депутаты Госдумы (перечисляются в алфавитном порядке):

Будеев Вадим Александрович, выдвинутый политической партией КПРФ, заместитель генерального директора ООО «ГазСтройМонтаж»;

Габитов Александр Фирович, «Гражданская платформа», президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»;

Гордюк Антон Валерьевич, «Яблоко», генеральный директор ООО «СКБ «Вектор»;

Громов Тимур Максимович, «Российская партия свободы и справедливости», временно неработающий;

Журова Светлана Сергеевна, «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по международным делам;

Иванов Василий Васильевич, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», пенсионер;

Коваленко Валерия Анатольевна, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат, зампред постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области;

Лебедев Андрей Ярославович, ЛДПР, депутат, председатель постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти;

Минко Сергей Владимирович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии»;

Шинкаренко Валерий Викторович, «Родина», руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-Консалтинговая Юридическая Фирма «Объединенная Юридическая Коллегия»;

Шуршиков Алексей Борисович, «Новые люди», заместитель гендиректора по общим вопросам ООО «Центр правовой помощи «Знак качества».

В Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112:

Белоусов Никита Олегович, выдвинутый политической партией ЛДПР, инспектор сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленобласти;

Голиков Владислав Иванович, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», заместитель гендиректора АО «Управляющая компания»;

Кузьмин Николай Алексеевич, КПРФ, депутат, зампред постоянной комиссии Законодательного собрания Ленобласти;

Любушкина Марина Викторовна, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», помощник депутата Заксобрания Ленобласти;

Парунов Леонид Григорьевич, «Гражданская платформа», зав. производством лечебно-производственные (трудовые) мастерские СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»;

Пастушенко Игорь Григорьевич, «Родина», пенсионер.

Яров Александр Юрьевич, «Новые люди» замдиректора по развитию ООО «ПФК «Судовое машиностроение»;

Яхнюк Сергей Васильевич, «Единая Россия, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по аграрным вопросам.

В Волховском одномандатном избирательном округе №113:

Александров Денис Германович, выдвинутый политической партией «Новые люди», индивидуальный предприниматель;

Баранова Ольга Сергеевна, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ведущий специалист дирекции по капитальному строительству Управления бюджетирования и подготовки работ отдела планово-договорной работы Волховского филиала АО «Апатит»;

Дюбков Вячеслав Александрович, ЛДПР, помощник депутата Заксобрания Ленобласти;

Жвания Дмитрий Дмитриевич, «Родина», индивидуальный предприниматель;

Ожерельев Владимир Борисович, КПРФ, глава администрации Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района Ленобласти;

Перминов Александр Александрович, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат, председатель постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти;

Петров Сергей Валериевич, «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по контролю и регламенту;

Тихомиров Сергей Владимирович, «Гражданская платформа», заместитель гендиректора исполнительной дирекции Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»;

Фурс Сергей Анатольевич, «Яблоко», старший преподаватель ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного образования взрослых».

Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.