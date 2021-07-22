28 кандидатов подали в Леноблизбирком документы о выдвижении на выборы в Госдуму

По данным на 22 июля, в трех одномандатных избирательных округах Ленинградской области баллотируются 28 кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Подача документов завершается 23 июля 2021 года.
Во Всеволожском одномандатном избирательном округе №111 баллотируются следующие кандидаты в депутаты Госдумы (перечисляются в алфавитном порядке):
- Будеев Вадим Александрович, выдвинутый политической партией КПРФ, заместитель генерального директора ООО «ГазСтройМонтаж»;
- Габитов Александр Фирович, «Гражданская платформа», президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»;
- Гордюк Антон Валерьевич, «Яблоко», генеральный директор ООО «СКБ «Вектор»;
- Громов Тимур Максимович, «Российская партия свободы и справедливости», временно неработающий;
- Журова Светлана Сергеевна, «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по международным делам;
- Иванов Василий Васильевич, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», пенсионер;
- Коваленко Валерия Анатольевна, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат, зампред постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области;
- Лебедев Андрей Ярославович, ЛДПР, депутат, председатель постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти;
- Минко Сергей Владимирович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии»;
- Шинкаренко Валерий Викторович, «Родина», руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-Консалтинговая Юридическая Фирма «Объединенная Юридическая Коллегия»;
- Шуршиков Алексей Борисович, «Новые люди», заместитель гендиректора по общим вопросам ООО «Центр правовой помощи «Знак качества».
В Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112:
- Белоусов Никита Олегович, выдвинутый политической партией ЛДПР, инспектор сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленобласти;
- Голиков Владислав Иванович, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», заместитель гендиректора АО «Управляющая компания»;
- Кузьмин Николай Алексеевич, КПРФ, депутат, зампред постоянной комиссии Законодательного собрания Ленобласти;
- Любушкина Марина Викторовна, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», помощник депутата Заксобрания Ленобласти;
- Парунов Леонид Григорьевич, «Гражданская платформа», зав. производством лечебно-производственные (трудовые) мастерские СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»;
- Пастушенко Игорь Григорьевич, «Родина», пенсионер.
- Яров Александр Юрьевич, «Новые люди» замдиректора по развитию ООО «ПФК «Судовое машиностроение»;
- Яхнюк Сергей Васильевич, «Единая Россия, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по аграрным вопросам.
В Волховском одномандатном избирательном округе №113:
- Александров Денис Германович, выдвинутый политической партией «Новые люди», индивидуальный предприниматель;
- Баранова Ольга Сергеевна, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ведущий специалист дирекции по капитальному строительству Управления бюджетирования и подготовки работ отдела планово-договорной работы Волховского филиала АО «Апатит»;
- Дюбков Вячеслав Александрович, ЛДПР, помощник депутата Заксобрания Ленобласти;
- Жвания Дмитрий Дмитриевич, «Родина», индивидуальный предприниматель;
- Ожерельев Владимир Борисович, КПРФ, глава администрации Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района Ленобласти;
- Перминов Александр Александрович, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат, председатель постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти;
- Петров Сергей Валериевич, «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по контролю и регламенту;
- Тихомиров Сергей Владимирович, «Гражданская платформа», заместитель гендиректора исполнительной дирекции Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»;
- Фурс Сергей Анатольевич, «Яблоко», старший преподаватель ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного образования взрослых».
Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.