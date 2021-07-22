В Петербурге начали применять «умную» систему очистки воды

Как сообщает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в городе начали применять «умную» технологию очистки водопроводной питьевой воды.

Градоначальник отметил, что новый подход позволит оптимизировать финансовые затраты, а также обеспечить стабильно высокое качество очистки воды круглый год.

Система будет использовать эффективные против конкретных органических загрязнений реагенты, а их количество будет оперативно подбираться в зависимости от сезона.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в России прошли успешные учения по отключению Рунета от Интернета.