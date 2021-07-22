Два предприятия общепита в Тихвине получили паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 

В Ленобласти все больше предприятий получают паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу.

На этот раз ковид-паспорта получили два предприятия общественного питания в Тихвине: ООО «Армада» и ИП Симанов Евгений Николаевич. Теперь они могут работать без ограничений по численности посетителей.

Более подробно ознакомиться с реестром предприятий, которые получили такой паспорт, можно по ссылке.

Ранее паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу получил ресторан в Мурино.

Напомним, в Ленобласти с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. А с 1 августа работать в соцучрежедниях могут только сотрудники с “антиковидными” документами.