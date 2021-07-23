Lada возглавила рейтинг петербургского авторынка

Отечественный автопром не перестает удивлять — спустя десять лет Lada вновь возглавила рейтинг автомобилей в Санкт-Петербурге.

Согласно аналитике, на втором месте по продажам оказалась Kia, а третью строчку занял Hyundai. За первые полгода 2021-го в Санкт-Петербурге купили 84 тысячи автомобилей, что в два раза больше, чем показатели за предыдущий. Таким образом, на авторынках города реализуются 9,6% продаж по всей стране. Такими данными поделились исследователи агентства «Auto-Dealer-СПб».

Самым популярным на покупку машин стал июнь, что сделало его самым рейтинговым месяцем за последние восемь лет. В течение его в петербургских салонах купили 15 тысяч автомобилей. Для чистоты эксперимента аналитики отметили, что в подсчетах не учитывали марки BMW, MINI и Mercedes.