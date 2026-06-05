В Ленинградской области завершился масштабный проект по оцифровке 7,5 млн поквартирных карт, охватывающий архивные данные с 1930 года.

О достижениях проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе встречи со своим коллегой из Владимирской области Александром Авдеевым. Реализация инициативы, которой на протяжении семи лет занимались специалисты ЕИРЦ ЛО совместно с правительством региона, позволила перевести огромный массив бумажных документов в цифровой формат.

Как отметил генеральный директор АО «ЕИРЦ ЛО» Сергей Афанасьев, проект не только позволил гражданам оперативно оформлять необходимые справки, но и сформировал уникальную технологическую базу, опытом внедрения которой область готова поделиться с другими регионами

«Впереди нас ждет масштабная работа по обогащению массива данных информационной платформы и наладке бесшовного взаимодействия с прочими ИТ-системами Ленинградской области», — рассказал Сергей Афанасьев.

В 2025 году система была интегрирована в региональную цифровую платформу ЖКХ. Теперь документы установленного образца формируются автоматически на основе актуальных данных паспортно-регистрационного учета, а жители могут получить их через МФЦ или портал Госуслуг.