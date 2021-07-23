Волейболист из Кузьмолово возглавил российских спортсменов на открытии Олимпиады в Токио

Сборную России на Национальный стадион в Токио во время церемонии открытия XXXII летней Олимпиады вывел волейболист Максим Михайлов из Кузьмолово Всеволожского района.

Вместе с уроженцем Ленинградской области знамя Олимпийского комитета России вынесла олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая. Согласно обновленному регламенту, у каждой олимпийской команды должно быть два знаменосца.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что болельщик получил штраф и наказание за подаренный дочерью билет на матч Евро-2020.