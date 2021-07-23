Видео: петербуржец под веществами решил прогуляться с двумя детьми

Неадекватного петербуржца с двумя маленькими детьми прохожие заметили на пересечении улиц Куйбышева и Мичуринской.

На кадрах видно, что мужчина с трудом строит, а рядом с ним два маленьких мальчика 4 и 5 лет. Старший ребенок вспомнил адрес и малышей отвели домой.

По словам соседей, главный герой видеоролика уже долгое время употребляет наркотики. При этом мать детей тоже изредка балуется веществами. Сам же мужчина объяснил свое поведение тем, что просто перегрелся из-за жары.

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В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали, что сейчас разбираются в ситуации. В полицию и органы опеки направлен запрос. За судьбой малышей будут внимательно следить соцработники, пишут “Невские новости”.