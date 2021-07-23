В Старой Ладоге продолжается благоустройство общественной территории

В Старой Ладоге завершается первый этап благоустройства общественного пространства – зоны отдыха у информационно-досугового центра.

На территории уже установили беседки для отдыха, скамейки, высажены туи. После планируется установить пешеходный переход из прозрачного армированного оргстекла от одной зоны отдыха к другой. Также продолжится озеленение.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.