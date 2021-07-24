В Ленобласти выявили 241 новых зараженных коронавирусом на 24 июля

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5), Ефимовский (+2), Бор (+1), СХТ (+1), Заборье (+1), Большой Двор (+1).
Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+1), Зимитицы (+1), Ущевицы (+1), Ржевка (+1), Красное Брызгово (+1), Рабитицы (+1).
Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+4), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1).
Всеволожский район: Мурино (+16), Всеволожск (+8), Кудрово (+4), Янино-1 (+6), Новое Девяткино (+5), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), Юкки (+1), им. Свердлова (+3), Павлово (+3), Корнево (+1), Касимово (+1), Орово (+1), Скотное (+1).
Выборгский район: Выборг (+17), Советский (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+4), Приморск (+1), Харитоново (+2), Житково (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+6), Сиверский (+1), Вырица (+3), Коммунар (+2), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Старые Низковицы (+1), Сусанино (+1), Корпиково (+1), Зайцево (Дружногорское г/п) (+1), Межно (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ополье (+1).
Киришский район: Кириши (+9), Остановочный пункт 52 км, СНТ Изумрудное (+1).
Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+3), Назия (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Алеховщина (+1).
Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+2), Горбунки (+3), Надежда ВАТТ (+1), Узигонты (+1).
Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+2), Осьмино (+1), Дзержинского (+1), Саба (+1), Приозерный (+1), Почап (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1), Гимрека (+1).
Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Мельниково (+1), Кузнечное (+4), Раздолье (+2).
Сланцевский район: Сланцы (+5).
Тихвинский район: Тихвин (+11), Красава (+1).
Тосненский район: Тельмана (+3), Никольское (+3), Ульяновка (+1), Трубников Бор (+1), Федоровское (+2), Сельцо (+1).