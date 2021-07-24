Количество смертей от COVID-19 в России за сутки повторило рекорд

За сутки на территории Российской Федерации было зафиксировано 799 смертей от коронавируса COVID-19.
Столько же летальных исходов было зафиксировано накануне, и этот показатель стал рекордным за время пандемии.
Количество смертей от коронавируса превышает более 700 в сутки уже на протяжении 2 недель. Всего с начала пандемии скончались 153 095 пациентов.
За время пандемии в России было зафиксировано 6 102 469 случаев коронавируса, за сутки этот показатель увеличился на 23 947.
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23.07.2021 116