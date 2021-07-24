Без существенных осадков и до +26 градусов ожидается в Ленобласти 25 июля

В воскресенье, 25 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10…+15°C, у водоемов местами +5°C, днем +21…+26°C. Ветер западных направлений ночью слабый, днем 4-8 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее мы сообщали, что после небольшой передышки жара вновь вернется в Петербург и Ленобласть. Она не будет такой же аномальной, как в июле, но температура может быть выше нормы на два градуса.