Стало известно, где 25 июля зафиксированы 224 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 июля.
Вам будет интересно
В Петербурге женщина устроила скандал в одном из пунктов вакцинации, чтобы отговорить людей от прививки. На кадрах видно, как женщина громогласно...
19.07.2021 208
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+6), Селиваново (+1), Ефимовский (+1), Климово (+1), Заголодно (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Сумино (+2), Зимитицы (+1), Беседа (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+12), Всеволожск (+8), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+4), Щеглово (+1), Сертолово (+3), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Романовка (+1), Бугры (+6), Гарболово (+3), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Колтуши (+1), Кальтино (+1), Родничковое (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Светогорск (+5), Каменногорск (+1), Кондратьево (+1), Высоцк (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Высокоключевой (+2), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+4), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+2), Семрино (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Усть-Луга (+1).
- Киришский район: Кириши (+9), Пчевжа (+1), Грабково (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Отрадное (+4), Приладожский (+4).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+1), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Виллози (+3), Лопухинка (+1), Одуванчик (+1), Цветочное (+1), Трудовик (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Володарское (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Ретюнь (+1), Сокольники (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+1), Вознесенье (+2), Щелейки (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+2), Снегиревка (+2), Кузнечное (+1), Раздолье (+2), Суходолье (+1), Понтонное (+1), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Шугозеро (+1), Свирь (+1), Залющик (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+4), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+2), Красный Бор (+1).