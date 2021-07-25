Стало известно, где 25 июля зафиксированы 224 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 июля.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.