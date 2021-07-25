Эксперт объяснил влияние недосыпа на эффект вакцинации от COVID-19

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова Михаила Полуэктова, недостаток сна может оказать влияние на эффект вакцинации от COVID-19.

«Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А», – отмечает Михаил Полуэктов

Ученый объяснил, что между сном и иммунитетом существует прямая связь. Именно во время сна происходит укрепление иммунной системы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что врачи рассказали об опасности недосыпания – агрессия, слабость, злоупотребление пищей.