Эксперт рассказал, сколько денег стоит брать с собой в отпуск

По мнению эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, уезжая на зарубежный курорт, нужно брать на 40% больше денег, чем планируете потратить.

С собой стоит брать наличные, ведь часто поблизости не будет необходимого банкомата. Если же в городе все хорошо с инфраструктурой, наличные средства упростят оплату сопутствующих услуг.

«Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, то в идеале лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки», – отметил Николай Переславский

Также эксперт напомнил, что карты «Мир» принимаются не во всех государствах.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что фонд капремонта ищет «коллекторов», чтобы истребовать долги в Ленобласти.