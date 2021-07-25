Хозяин нашел угнанную у него Kia Optima в кювете в Приморске

По информации ivbg.ru, 24 июля в полицию Выборгского района обратился 35-летний генеральный директор фирмы из Санкт-Петербурга.

У мужчины угнали черную Kia Optima 2018 года выпуска. Иномарка была припаркована на пляже в Приморске. Ущерб автовладельца составил около 1,6 млн рублей.

Хозяин нашел иномарку в кювете на дороге между Морским переулком и Заводской улицей. На кузове он заметил следы ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что школьница попала в реанимацию из Орехово. В доме нашли пустые пачки из-под лекарств.