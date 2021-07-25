На Олимпиаде в Токио выявили 17 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Положительный тест на коронавирус получили люди, задействованные в проведении летних Олимпийских игр.

Один из заразившихся проживает на территории Олимпийской деревни. Также положительный результат получил один из спортсменов, не проживающих в деревне.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 12 июля в Токио вступил в силу режим ЧС. С 1 июля сообщалось о более 70 случаях заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что россиянка Бацарашкина завоевала первое золото для сборной на Олимпиаде.