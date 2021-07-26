На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти:
Р-21 «Кола»:
- км 15 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 68-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
- км 136-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 111-113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 673-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
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22.07.2021 125
А-181 «Скандинавия»:
- км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 157-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;
- ТрР км 51, 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, ТрР 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-50 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 50-72 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.