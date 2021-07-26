На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти:

Р-21 «Кола»:

  • км 15 ограничение скорости  движения в  направлении Мурманска  с 08:00 до 19:00, замена СБО;
  • км 68-74 ограничение скорости  движения в  оба направления  с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
  • км 136-139 ограничение скорости  движения в  оба направления  с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 111-113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;   
  • км 673-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
Вам будет интересно
На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
На КАД до конца лета перекроют две полосы у развязки с Московским шоссе
Дорожники проведут работы по замене деформационного шва. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты  первая,...
22.07.2021 125

А-181 «Скандинавия»: 

  • км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 157-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов; 
  • ТрР км 51, 63  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37, ТрР 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;           
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 37-50 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 50-72 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки. 
Автор