На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти:

Р-21 «Кола»:

км 136-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

км 68-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

км 15 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 111-113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

км 673-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Дорожники проведут работы по замене деформационного шва. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая,...

Вам будет интересно

А-181 «Скандинавия»:

км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 157-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;