Фото: в Петербурге за вывеской ночного клуба скрывался наркопритон

Полиция прибыла в клуб на Гороховой улице в Санкт-Петербурге под самое утро. В заведении к этому моменту находились около 100 человек.

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Тут же были обнаружены около 20 сброшенных доз наркотиков различных видов. У барной стойки стояли три баллона с закисью азота объемом под 10 литров.

Задержаны семеро посетителей клуба с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации возбудили административное производство.