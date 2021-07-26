Петербуржцы стали чаще разводиться

По данным Петростата, в период с января по май 2021 года жители Санкт-Петербурга оформили больше разводов, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего с января по май в 2021 году развелись 10 792 пары. В 2020 году – в первый год пандемии COVID-19 – разорвали брачные отношения 7517 пар.

Самые низкие показатели по разводам были в апреле и в мае — 861 и 238 пар соответственно. Больше всего в октябре – 2828 пар. Всего в 2020 году официально разошлись 20 187 семей.

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