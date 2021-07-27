На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 68-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе;
- 48-49 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочин.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- 0-30 км, 111-113 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 124-127 км, 136-141 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, замена СВЭ.
А-181 «Скандинавия»:
- 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка наносного грунта от бортового камня;
- 140-159 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- 134-159 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, заливка швов асфальтобетонного покрытия;
- ТрР 63 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 38-45 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- 0-10 км; 21-48 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 0-41 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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22.07.2021 153
А-121 «Сортавала»:
- 0-37 км, ТрР 10 км, 15 км, 27 км, 33 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 37-50 км ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- 50-72 км ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 0-98 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- 44-77 км (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.