На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

48-49 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочин.

68-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе;

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

0-30 км, 111-113 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

124-127 км, 136-141 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, замена СВЭ.

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия»:

47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка наносного грунта от бортового камня;

140-159 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

134-159 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, заливка швов асфальтобетонного покрытия;