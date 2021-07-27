«Единая Россия» предложила контролировать качество материалов для социальной газификации

Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению запуска программы социальной газификации, смогут получить денежную компенсацию.

Как сообщал ivbg.ru, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред правительства Александр Новак 26 июля обсудили социальную газификацию в регионах.

Андрей Турчак выразил благодарность кабмину за поддержку инициативы «Единой России» компенсировать затраты граждан на газификацию до запуска программы.

«Я абсолютно уверенна, что население не должно страдать не только от волокиты, но и от спешки, которая может иметь необратимые последствия. Поэтому абсолютно точно необходимо размещение полной информации о проведении «социальной» газификации на сайтах газораспределительных компаний, написанной понятным и доступным языком для населения», – заявила Светлана Журова

Также Светлана Журова сообщила о том, что направила обращение в адрес «Газпром» Ленинградской области, поскольку держит вопросы социальной газификации, в том числе качество оборудования и материалов, на особом контроле.