Татуированный житель Выборга пропал по дороге на работу в Рощино

По информации ivbg.ru, 26 июля в полицию Выборгского района обратилась 55-летняя жительница Выборга, разыскивающая 33-летнего сына.

Мужчина 23 июля уехал из дома на работу на базу отдыха «Царство-Королевство» в Рощино, но домой не вернулся. Из особой приметы женщина назвала обилие татуировок.

В администрации базы отдыха сообщили, что мужчина выходил с коллегами на связь, хотя на работу не являлся. Ему передали, чтобы он связался с родственниками.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Кировска задержан за убийство ножом бездомного товарища из Мурино.