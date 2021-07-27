Двоих мужчин на Hyundai и с моторной лодкой ищут в районе деревни Сторожно

По информации ivbg.ru, 27 июля продолжились поиски двоих человек на легковом черном автомобиле марки Hyundai возле деревни Сторожно.

С заявлением в полицию Волховского района 26 июля обратились близкие одного из пропавших. Двое 42-летних мужчин уехали на рыбалку в район устья реки Свирь. С собой у них была моторная лодка.

На месте они созвонились с родными, но больше на связь не выходили. На момент подготовки публикации ни мужчин, ни лодку, ни автомобиль найти не удалось.