Завершен этап выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание Ленобласти

Заверены списки кандидатов, выдвинутые фракциями «Социальной защиты», «Родина», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» предоставила документы 26 июля – то есть в день, когда сроки официально истекли. Решение по списку будет принято в отдельном порядке.

Не предоставлены документы от фракции «Коммунисты России» и кандидата от «Партии Роста». За время этапа выдвижения в Леноблизбирком не поступило ни одной жалобы или замечания.