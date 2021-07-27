Завершен этап выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Заверены списки кандидатов, выдвинутые фракциями «Социальной защиты», «Родина», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» предоставила документы 26 июля – то есть в день, когда сроки официально истекли. Решение по списку будет принято в отдельном порядке.

Не предоставлены документы от фракции «Коммунисты России» и кандидата от «Партии Роста». За время этапа выдвижения в Леноблизбирком не поступило ни одной жалобы или замечания.

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27.07.2021 68
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