Школы Ленобласти обеспечат скоростным интернетом

В Ленобласти уже ведется работа по выработки единого тарифа для школ за счет прокладки оптоволокна.

Руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях: мониторинг стоимости услуг провайдеров и разработка единого для всех школ тариф на оплату услуг провайдера.

«Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к интернету при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», ― подчеркнула Елена Шмелева.

В Госдуме посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.

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Напомним, что большая часть учебных заведений Ленобласти и прежде пользовалась интернетом, но скорость зачастую не превышала 5 Мбит/с. Теперь же в рамках проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» сельские школы обеспечили доступом в Интернет – не менее 50 Мбит/с, городские школы – не менее 100 Мбит/с.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.