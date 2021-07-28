Сергей Петров: перенос выплаты 10 тыс. рублей на детей позволит собраться в школу без суеты

Как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин 28 июля поручил перенести единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей 6-18 лет с 16 августа на 2 августа.

«Это значит, что уже в начале следующей недели родители детей школьного возраста получат деньги, которые пойдут на оплату всего необходимого – одежды и канцтоваров, оргтехники, других предметов, нужных в школе», – пояснил депутат Государственной думы Сергей Петров

Депутат отметил, что перенос выплаты позволит провести сборы в школу размеренно и без суеты.

Уже 2 августа деньги получат 17 миллионов детей. О единовременной выплате на детей школьного возраста в размере 10000 рублей президент России объявил в послании парламенту 2021 года. Всего на эти цели выделено 204 млрд рублей.