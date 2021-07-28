Россия продолжает оставаться на четвертом месте в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

В Японии завершился пятый день летней Олимпиады-2020. По его итогам Россия осталась на четвертом месте в медальном зачете — 23 медали, из которых 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Как передает портал Спорт-Экспресс, в среду, 28 июля, наши соотечественники отличились в следующих спортивных соревнованиях:

Бронзу в многоборье российской сборной принес гимнаст Никита Нагорный. Золотую медаль забрал представитель Японии Даики Хасимото — это 13-е золото страны восходящего солнца.

В плавании Россия завоевала серебро: мужская сборная заняла второе место в финальном заплыве в эстафете 4×200 м вольным стилем.

В финале турнира по баскетболу 3х3 российские спортсменки уступили американской команде, а мужская сборная России по этому же виду спорта проиграла Латвии, забрав серебро.