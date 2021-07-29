В России снизился реальный размер пенсии

Из-за высокой инфляции в России в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В феврале 2021 года пенсии с поправкой на инфляцию снизились на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 0,8%.

При этом в январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост — на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. Однако темпы роста снижались, в январе 2020 рост составлял 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Всего за 2020 года реальный размер средней пенсии увеличился на 2,3%.

В номинальном выражении средний размер российских пенсии в июне 2021 года равен 15822 рублям, это на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года.

Вам будет интересно После визита «волонтера» пропали 80 тысяч у пенсионерки из Красного Маяка По информации ivbg.ru, 27 июля в полицию Лужского района обратилась 92-летняя жительница поселка Красный Маяк. После визита женщины, представившейся волонтером,... 28.07.2021 107

Напомним, годовая инфляция в стране в июне составила 6,5%.