Сергей Петров: Без надежного интернета не выстроишь образовательный процесс в школах

Депутат Госдумы Сергей Петров положительно оценил инициативу ОНФ по достижению цифрового равенства в школах.

Он отметил, что доступ к интернету должен быть равно доступен во всех регионах и образовательных учреждений. И привел в пример Ленинградскую область.

С 2007 года все школы 47 региона имеют выход в Сеть. С 2019 года осуществляется повышение скорости соединения до 100 мбит/с в городских школ и до 40 мбит/с в сельских. В 2019-2020 годы за счет прокладки оптоволокна качество соединения улучшилось в 106 школах. В этом году скорость повысится еще в 35 образовательных учреждениях.

«Школы как никто другой нуждаются в надежном и доступном интернете. <…> но без надежной связи образовательный процесс не выстроишь», — отметил Петров.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы.