Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги пройдет 7 августа без зрителей из-за введенных ранее ограничений по COVID-19.

Особые требования предъявлены к спортсменам, судьям и обслуживающему персоналу. У всех должен быть отрицательный тест на COVID-19, сделанный за три календарных дня до матча, или сертификат о вакцинации.

Как сообщают «Невские Новости», вопрос об организации зон для привитых болельщиков на спортивных объектах пока не рассматривается.