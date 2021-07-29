Домашний матч «Зенита» против «Краснодара» пройдет без зрителей из-за COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги пройдет 7 августа без зрителей из-за введенных ранее ограничений по COVID-19.

Особые требования предъявлены к спортсменам, судьям и обслуживающему персоналу. У всех должен быть отрицательный тест на COVID-19, сделанный за три календарных дня до матча, или сертификат о вакцинации.

Как сообщают «Невские Новости», вопрос об организации зон для привитых болельщиков на спортивных объектах пока не рассматривается.

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