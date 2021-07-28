«Ленинградец» одержал победу в футбольном матче над питерским «Динамо»

Матч 1/128 финала Кубка России закончился для «Ленинградца» разгромной победой над петербургской командой. Встреча состоялась на стадионе «Рощино Арена» в среду, 28 июля.

Фото: ФК "Ленинградец" Фото: ФК "Ленинградец"

Как сообщает портал 47news, «Ленинградец» выиграл со счетом 4:0. Мячи в ворота оппонента забили Никита Хлусов (на 5-й и 52-й минутах), Егор Корцов (на 67-й минуте) и Андрей Анисимов (на 75-й минуте).

Следующий матч команда Ленинградской области проведет уже в это воскресенье, 1 августа. В этот раз «Ленинградец» встретится с командой Читы в чемпионате ФНЛ-.