Подробности: авария в Кузьмоловском унесла жизнь мотоциклиста

Автор: Анастасия Щербакова
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В серьезной аварии, произошедшей сегодня, 29 июля, в поселке Кузьмоловский водителю мотоцикла выжить не удалось. 

Подробности: авария в Кузьмоловском унесла жизнь мотоциклиста смертельная авария, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район, аварияФото: https://47news.ru/
Подробности: авария в Кузьмоловском унесла жизнь мотоциклиста смертельная авария, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район, аварияФото: https://47news.ru/

По информации портала 47news, водитель мотоцикла, врезавшийся в легковой автомобиль, погиб спустя некоторое время в машине скорой помощи. Его данные и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ДТП произошло около 17:30 вечера, 29 июля на 13-м километре трассы «Юкки — Кузьмолово». Как утверждали очевидцы, автомобиль при повороте не пропустил мотоциклиста.

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Подробности: авария в Кузьмоловском унесла жизнь мотоциклиста смертельная авария, Ленобласть, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район, авария
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