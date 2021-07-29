Подробности: авария в Кузьмоловском унесла жизнь мотоциклиста

В серьезной аварии, произошедшей сегодня, 29 июля, в поселке Кузьмоловский водителю мотоцикла выжить не удалось.

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По информации портала 47news, водитель мотоцикла, врезавшийся в легковой автомобиль, погиб спустя некоторое время в машине скорой помощи. Его данные и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ДТП произошло около 17:30 вечера, 29 июля на 13-м километре трассы «Юкки — Кузьмолово». Как утверждали очевидцы, автомобиль при повороте не пропустил мотоциклиста.