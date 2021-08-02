Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области приглашает самозанятых граждан региона на бесплатную обучающую программу «Как создать новый или развить существующий бизнес».

Программа включает в себя три дистанционных занятия в онлайн-режиме и одно интегрированное — очно-заочное. Ключевые темы, которые будут разобраны спикерами обучающей программы – ведущими специалистами в области маркетинга и продвижения услуг в социальных сетях:

как выбрать и протестировать бизнес-идею;

• для чего необходимо анализировать конкурентов и как это сделать;

• как оцифровать бизнес, красиво упаковать и найти инвесторов;

• техники продаж, поиск новых клиентов;

• работу с ценовыми возражениями, обоснование цены.Даты проведения обучения:

1 группа :

16 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

18 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

20 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

2 сентября с 14:00 до 17:45 (заключительное мероприятие в интегрированном очно/заочном формате). 2 группа:

23 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

25 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

27 августа с 14:00 до 17:45 (онлайн)

2 сентября с 14:00 до 17:45 (заключительное мероприятие в интегрированном очно/заочном формате).

Спикерами выступят:



Семёнов Сергей — спикер-мотиватор, консультант в сфере маркетинга и продаж.

Автор книг «Большие продажи без компромиссов и оправданий», «Идеальные переговоры. Как добиваться своего в закупках, продажах бизнесе и жизни».

Лучший бизнес-тренер 2019, 2020 и 2021 годов по версии журнала «Управление персоналом» (top-personal.ru) и национальной премии «Капитаны российского бизнеса».

Спикер мероприятий: Dive in Sales, форум Маркетинга и Рекламы Юга России, программы «Ты – предприниматель», форума по продажам компании «1С», программы «Деловая среда» от Сбербанка, Акулы продаж, национальной премии «Бизнес-Успех» (bsaward.ru) и многих других.



Ставцева Полина — интернет-маркетолог и SMM-специалист. Начальник отдела маркетинга Digital и brand-агентство Dorohov Design. Эксперт по продвижению личного бренда в социальных сетях и запуску онлайн-школ, курсов с нуля. Эксперт в продвижении медицины, оздоровления, фитнеса, экспертов в сфере саморазвития. Продюсер Онлайн-школ.

Для самозанятых граждан 47 региона обучающая программа «Как создать новый или развить существующий бизнес», организованная Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, абсолютно бесплатна.

Все, прошедшие полный курс занятий, получат сертификат об обучении, пакет практических материалов и видеозапись обучающей программы, к которой, при необходимости, можно будет вернуться уже самостоятельно.

Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке: http://semenovsergey.ru/reglens/