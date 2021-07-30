У детей из поселка Раздолье появилась новая многофункциональная площадка

30 июля состоялось торжественное открытие объекта, построенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Нам очень приятно сегодня находиться в Раздолье и открывать здесь два объекта: новую площадку и водоочистные сооружения . Получился хороший подарок для жителей в преддверии дня рождения Ленинградской области», — отметил на открытии председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Ребята из Раздолья и их родители на празднике в честь открытия уже оценили лазилки, горки, озеленение и современное покрытие.

Всего же в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.