«Чистая вода»: в Раздолье торжественно открыли водоочистные сооружения

Сегодня, 30 июля, в поселке открыли водоочистные сооружения, резервуары чистой воды и питьевой водопровод мощностью 600 кубометров в сутки

«Сегодня введен замечательный объект, построенный при поддержке Минстроя России. Это второй объект в Ленобласти, который возвели по федеральной программе «Чистая вода». Он построен в срок, с высоким качеством, все работы на очистных сооружениях автоматизированы» ― подчеркнул на открытии председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

Масштабные работы по строительству объекта выполнены за год. Построенный объект эксплуатирует ГУП «Леноблводоканал».

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.