Сергей Перминов поздравил земляков с днем рождения Ленобласти

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов поздравил жителей с 94-й годовщиной со дня образования региона, которую отметят в воскресенье, 1 августа.

Он отметил, что история ленинградской земли насчитывает не одно столетие, а ее жители обладают живительным богатством духовных и созидательных традиций, которые бережно передаются между поколениями.

Сергей Перминов пожелал всем жителям Ленобласти здоровья, мира и благополучия, сил и твердости духа в движении к выбранной цели.

«Убежден, что душевная энергия, приложенная к любимому делу на Ленинградской земле, обязательно сторицей воздастся добрыми плодами», — подчеркнул сенатор.

Напомним, в связи с непростой эпидситуацией оффлайн-празднование Дня Ленинградской области в этом году официально отменено. День рождения региона будет отмечаться лишь онлайн.