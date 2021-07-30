Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.

По программе «Жилье и городская среда» для детей Приозерского района построили многофункциональную развлекательную площадку. Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.

По проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году в Ленобласти ждут благоустройства 77 общественных пространств: парки, скверы, набережные, площади, детские и спортивные площадки.