Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.
По программе «Жилье и городская среда» для детей Приозерского района построили многофункциональную развлекательную площадку. Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.
По проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году в Ленобласти ждут благоустройства 77 общественных пространств: парки, скверы, набережные, площади, детские и спортивные площадки.
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