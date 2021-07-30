В Приозерском районе открыли многофункциональную детскую площадку

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: администрация Ленобласти
Фото: администрация Ленобласти

Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.

По программе «Жилье и городская среда» для детей Приозерского района построили многофункциональную развлекательную площадку. Место для детского отдыха и развлечения украсили с помощью зеленых насаждений и создали современное покрытие территории. Также там поставили горки и приспособления для лазания детей и карабканья.

По проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году в Ленобласти ждут благоустройства 77 общественных пространств: парки, скверы, набережные, площади, детские и спортивные площадки.

Вам будет интересно
В Приозерском районе открыли многофункциональную детскую площадку Приозерский район, Ленобласть, детская площадка
В Смольном обсудили сохранение рабочего коллектива метростроителей Петербурга
Встреча, на которой обсуждался вопрос переоформления сотрудников ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной столицы», состоялась 30 июля 2021 года. В ней...
30.07.2021 26
Автор