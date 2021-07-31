Школьница упала с пятиметрового лыжного трамплина в Светогорске

Девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Поздно вечером 30 июля в Выборгскую больницу привезли 15-летнюю школьницу из Светогорска. Врачи диагностировали у нее множественные травмы, ушибы и переломы.
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30.07.2021 155
Пострадавшая рассказала, что во время прогулки с друзьями упала с пятиметровой высоты с лыжного трамплина. Неделю назад школьница вместе с дедушкой приехала из Архангельской области в гости к родственнице, проживающей в Светогорске.