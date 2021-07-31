Подробности: следующие через Кириши электрички задержатся как минимум на два часа

Ранее ivbg.ru сообщал, что электрички встали в сторону Киришей из-за обрыва контактных линий.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сбой в движении электричек произошел в субботу, 31 июля, из-за неисправности контактной сети на перегоне Жарок — Посадниково. В связи с этим более чем на два часа задерживаются поезда №6125 “Будогощь — Обухово” и №6372 “Санкт-Петербург — Будогощь”.
Диспетчерский аппарат ОЖД старается минимизировать опоздания.
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