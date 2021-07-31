Владельцев поддельных справок о вакцинации начали атаковать мошенники-вымогатели

Мошенники придумали новую схему обмана с поддельными справками о вакцинации от Covid-19: теперь обладателей фальшивых сертификатов начали шантажировать.

Как пишет «Коммерсантъ», схема такова: покупателю приходит сообщение о том, что врач, выписавший поддельную справку, задержали, и в ближайшее время всех его клиентов ждет визит полиции. За удаление переписки с врачом мошенники требуют 50 тысяч рублей. При этом данные клиентов им продают сами врачи, дважды наживаясь на одних и тех же людях.

Вам будет интересно В Петербурге и Ленобласти задержали продавцов поддельных COVID-справок В Петербурге и Ленобласти полицейские задержали курьеров, торговавших медсправками, связанными с коронавирусной инфекцией. Возбуждены уголовные дела. Полиция провела проверочную закупку справок.... 02.07.2021 645

Напоминаем, использование поддельного сертификата о прививке от COVID-19 может обернуться годом тюрьмы. Согласно ст. 327 УК (подделка официальных документов) ответственность может понести не только тот, кто подделал сертификат о вакцинации, но и заказчик.